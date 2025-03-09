جوارديولا يكشف ما يحتاجه مانشستر سيتي للتأهل لدوري أبطال أوروبا

قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن فريقه سيضطر إلى تحسين مستواه سريعاً إذا كان يرغب في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 1-0 أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.

حافظ نوتنجهام فورست، مفاجأة الموسم، على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعد 28 مباراة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

لكن السيتي حامل اللقب قد يخرج من المراكز الأربعة الأولى إذا تمكن تشيلسي صاحب المركز الخامس من تفادي الخسارة أمام ليستر سيتي المهدد بالهبوط في ستامفورد بريدج اليوم الأحد.

وعرقلة سلسلة من الإصابات موسم السيتي إذ غاب عن صفوفه رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، والمدافعين جون ستونز ومانويل أكانجي وناثان آكي.

وقال غوارديولا للصحفيين: "يتعين علينا الفوز بالمباريات وإذا لم نفز بعدد كافٍ من المباريات على التوالي لضمان التأهل، فستكون معركة. لدينا 10 مباريات متبقية وعلينا الفوز بالكثير من المباريات للتأهل. الأمر بهذه البساطة".

وتابع: "عليك تقديم أداء أفضل من أجل إيجاد طريقة. عليك إيجاد شيء ما. لن يأتي هذا من السماء. عليك فعل ذلك. عليك إيجاد شيء ما في المواقف".

وواصل: "لدينا 10 مباريات متبقية بدءاً من السبت المقبل أمام برايتون ثم فترة توقف دولي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

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