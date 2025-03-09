رئيس الأركان الإسرائيلي يجري جولة في المنطقة الأمنية المحتلة داخل سوريا

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، جولة ميدانية في عمق ما تسميها تل أبيب بـ"المنطقة الأمنية" المحتلة داخل الأراضي السورية.

وأفاد جيش الاحتلال، خلال بيان: "قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، اليوم الأحد، بجولة ميدانية وتقييم للوضع في عمق المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان: "وقد رافق رئيس الأركان؛ قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري جوردين، وقائد الفرقة 210، العميد يائير فلاي، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين".

وأكدت إسرائيل، مرارا، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنّ تل أبيب ستبقى لفترة غير محددة داخل ما تسميها بـ"المنطقة الأمنية" داخل الأراضي السورية.

وفي حرب 5 يونيو 1967، احتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان جنوب غربي سوريا، بما في ذلك أجزاء من سفوح جبل الشيخ، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة.

وفور سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، استغلت إسرائيل الظروف وقامت باحتلال المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، ومنطقة جبل الشيخ الاستراتيجية، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وسط رفض واسع لذلك سوريا وعربيا ودوليا.

كما شنّ جيش الاحتلال مئات الغارات الجوية دمرت على إثرها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا.