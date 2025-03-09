سيطرت حالة من الحزن الشديد على أروقة نادي برشلونة الإسباني بعد وفاة طبيب الفريق كارليس مينارو جارسيا مساء أمس السبت.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي الخبر الصادم لجماهيره قبل دقائق من انطلاق لقاء أوساسونا مساء أمس السبت على ملعب "لويس كومبانيس" في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتأجلت المباراة إلى موعد لاحق سيتم تحديده فيما بعد كما أن برشلونة وجه خالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه وأصدقائه.

من هو الراحل كارليس مينارو طبيب برشلونة؟

ويعد الطبيب الراحل كارليس مينارو أحد أفراد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منذ بداية الموسم الحالي.

وحصل مينارو، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 40 عامًا، على شهادة الطب من جامعة "روفيرا إي فيرجيلي" في مدينة تاراغونا الإسبانية كما تخصص في الطب الرياضي وحصل على درجة الماجستير في طب الإصابات الرياضية من جامعة برشلونة.

وتولى مينارو مسئولية القسم الطبي في نادي تيراسا في عام 2004، مرورًا بنادي أونيو إسبورتيفا سانت أندريو وساباديل.

رحلة عمله مع نادي برشلونة

بدأ مينارو عمله في نادي برشلونة في يوليو 2017، وعمل لسنوات مع فرق الشباب كما عمل مع فريق كرة القدم داخل الصالات.

وكان مينارو من أهم أعضاء الفريق الذي قاده ريكارد برونا بداية من الموسم الحالي، وعمل بشكل يومي مع لاعبي نادي برشلونة.

وعمل مينارو لمدة ست سنوات كطبيب مساعد في وحدة المساعدة والوقاية الرياضية في مركز Alt Rendiment de Sant Cugat، وهو المنصب الذي جمعه مع منصب رئيس الخدمات الطبية في مركز الرياضات الإلكترونية في كتالونيا.

وتُوفي مينارو وهو نائم أثناء حصوله على فترة الراحة أثناء القيلولة أمس السبت بفندق إقامة الفريق قبل لقاء أوساسونا.