لابيد: لهذا السبب تتفاوض أمريكا بشكل منفصل مع حماس

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة بلاده بالتلكؤ فيما يتعلق بمفاوضات إطلاق الأسرى الإسرائيليين من غزة، معتبرا أن ما يهم حكومة بنيامين نتنياهو هو فقط الاعتبارات السياسية.

وقال لابيد، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الأمريكيين يتفاوضون مع حماس بشكل منفصل لإدراكهم أن حكومتنا تتلكأ وهم قلقون على مواطنيهم"، مضيفا أن "ما يهم حكومتنا هو الاعتبارات السياسية فقط وليس أي شيء آخر"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأسبوع الماضي عن إجراء مناقشات مع حركة حماس في وقت لا تزال تتنصل إسرائيل من بدء تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب، خلال حديثه أمام الصحفيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: "أجرينا مناقشات مع حماس ونساعد إسرائيل".

وبحسب محللين، فإن المباحثات المباشرة التي أجرتها الولايات المتحدة مع حماس تؤشر إلى الصعوبات التي تواجهها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في القطاع.

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المفاوضات السرية التي تجريها واشنطن مع حماس فجرت مخاوف إسرائيل في مكالمة بين أقرب مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسئول الأمريكي الذي يقود المحادثات.