أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن وعناصر تابعة للنظام السابق، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان نشر على حسابها عبر منصة "تليجرام" إن رئيس الجمهورية قرر "تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري"، بحسب ما نقتله قناة سكاي نيوز عربية.

وأضافت الرئاسة السورية أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص، موضحة أنه "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسئولين عنها".

وشدد القرار الرئاسي على ضرورة "تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها".

وأوضحت الرئاسة السورية أنه "يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".