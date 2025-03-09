أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بحلول شهر رمضان في المواقع الثقافية بالإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأقيمت الفعاليات، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث عقدت مكتبة القصاصين الثقافية، لقاءً بالتعاون مع مدرسة القصاصين الثانوية المشتركة؛ لمناقشة كتاب "الصيام فريضة وأحكام" تأليف مأمون غريب، والذي يتناول عدة محاور منها على من يجب الصيام، ومبطلات الصيام، وأنواع الصيام، وزكاة الفطر.

وشهد بيت ثقافة الشيخ زايد، ورشة فنية لصناعة لتصميم تهنئة بشهر رمضان المبارك، ونفذت الفعالية بدار سفاري بالإسماعيلية.

ونظمت مكتبة أبو صوير الثقافية، ورشة قص ولصق لصنع فانوس رمضان، وتدريب اعتماد السيد، وعلى هامش الورشة تم تعريف الأطفال بتاريخ ظهور الفانوس في مصر، مع شرح أركان الصيام وفضله، وشارك في الفعالية عبدالرحمن فراج مسئول الأنشطة.

واستمرارا للفعاليات التي قدمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإشراف د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، نفذت ثقافة طفل بالقنطرة شرق، مجلة حائط بعنوان: "شهر القرآن"، وتناولت كيفية نزول القرآن وحكمة تنزيله، بالإضافة إلى فضل قراءته والتعريف بأطول وأقصر سور القرآن.

كما نظمت ورشة فنية لصناعة فانوس رمضان من الزجاجات البلاستيكية، ونفذت آمنة عبد الرازق الورشة، حيث استخدم الأطفال زجاجات بلاستيكية فارغة، شمع، مقصات لصنع فوانيس مميزة.

وشهد بيت ثقافة التل الكبير، ورشة إعادة تدوير لصناعة فوانيس رمضان، بهدف تدوير المخلفات البيئية وتعليم الأطفال كيفية الاستفادة منها، حيث قامت فاطمة عبد القادر بقص أشكال من الكرتون لمساعدة الأطفال في صنع فوانيس صغيرة.

وعقدت مكتبة القصاصين الثقافية، بالتعاون مع مدرسة القصاصين الإعدادية الجديدة محاضرة بعنوان "الصيام تربية روحية واجتماعية"، وقدمها فضيلة الدكتور حسن مصطفى شحاتة، وتناول فيها الصيام كفريضة وركن من أركان الإسلام، كما نفذت مكتبة حي السلام ورشة رسم بعنوان "فانوس رمضان" احتفالا بالشهر الكريم.

وفي مكتبة علي الراعي بالرياح، أقيمت فعالية "أحك لطفلك عن المسحراتي"، تناول خلالها عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة، حيث تناول الحديث عن المسحراتي كأحد أبرز مظاهر رمضان، متى ظهر، وأول مسحراتي في مصر، وأبرز العبارات التي اشتهر بها، بالإضافة إلى عرض أغاني المسحراتي في الأفلام السينمائية، وأغنية المسحراتي للفنان سيد مكاوي.

وفي شأن آخر، نفذ بيت ثقافة الضبعية ورشة حكي بعنوان "نحو بيئة نظيفة" بالمعهد الأزهري بالضبعية، تحدثت به نجلاء محمد، أمينة مكتبة الطفل، عن حماية البيئة من التلوث وأهمية زيادة المساحات الخضراء من خلال التشجير، وضرورة الحفاظ على المياه باستخدام طرق الري الحديثة، مع التأكيد على أهمية التوعية البيئية.