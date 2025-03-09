قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت "تتبلور".

وأضاف سموتريتش، خلال مؤتمر في الكنيست الإسرائيلي: "إذا أخرجنا 5000 فلسطيني من غزة اليوم، فسيستغرق الأمر عامًا لتهجير الباقي"، بحسب ما نقتله وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف سموتريتش: "نحن ننشئ إدارة للهجرة ونستعد لذلك بقيادة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو. الميزانية لن تكون عائقاً".

وأشار سموتريتش إلى أنه "من غير الممكن أن يظل مليونا شخص يكرهون إسرائيل على مسافة قريبة من سياجنا"، بحسب تعبيره.

وقال الوزير الإسرائيلي إن "هناك عملاً يجري مع الحكومة لتحديد البلدان وتقديرات لإنشاء إدارة هجرة كبيرة في وزارة الحرب. الخدمات اللوجستية معقدة لأنك يجب أن تعرف من سيذهب إلى أي بلد".

وأثار ترامب تنديدا واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم باقتراحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، لتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتوعد في منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، سكان غزة بـ"الموت" في حال لم تفرج حماس عن المحتجزين، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.



