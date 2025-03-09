حبس مسئولين عن منصة إلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة متهمين مسئولين عن منصة JANEY الإلكترونية، بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال تطبيق "تليجرام".

تعود الواقعة عندما تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من جانب المنصة، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تعرضهم للاحتيال عبر تطبيق "التليجرام"، وإيهامهم بالحصول على أرباح مادية مرتفعة.

واتهم المبلغون في القضية رقم 22181 لسنة 2023 جنح حلوان القائمين على منصة JANEY بالاستيلاء على أموالهم.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي قضت بحبسهم 3 سنوات، ورد الأموال إلى المجني عليهم.