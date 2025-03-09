السلطات الإندونيسية توزع مساعدات لضحايا فيضانات باندونج

وزعت وزارة الشئون الاجتماعية في إندونيسيا، كميات من المساعدات بقيمة 249 مليون روبية (15269 دولار أمريكي) على الأشخاص المتضررين من الفيضانات في منطقة داييوكولوت في منطقة باندونج في جاوة الغربية.

وقالت مديرة إدارة الحماية الاجتماعية لضحايا الكوارث الطبيعية بالوزارة مسرياني مانسيور، في بيان اليوم الأحد إن "وزارة الشئون الاجتماعية أرسلت اللوجستيات إلى السكان المتضررين".

وأوضحت أنه بناء على التقييم الذي أجرته الوزارة، ساعدت الحكومة المركزية في إجلاء الضحايا إلى مكان أكثر أمانا ونصبت الخيام للاجئين.

وأشارت إلى أن المساعدات التي تم تسليمها إلى ضحايا الفيضانات شملت ألف عبوة طعام جاهزة و400 عبوة طعام للأطفال و100 عبوة عائلية.

كما وزعت وزارة الشئون الاجتماعية أيضا طرودا تحتوى على ملابس الأطفال و 100 بطانية و 100 مرتبة و 50 خيمة.