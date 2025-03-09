ضبط 5000 قطعة ألعاب نارية في زفتى خلال حملات أمنية بالغربية

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تمكنت وحدة مباحث زفتى، برئاسة الرائد محمد سرحان، من ضبط نحو 5000 قطعة من الألعاب النارية والشماريخ داخل مخازن ومحال تجارية بنطاق المدينة.

وأكد مصدر أمني أن الحملات المستمرة تستهدف أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بجميع المدن والقرى، لضبط حائزيها وبائعيها ومستعمليها، لما تمثله من خطر على حياة الأهالي، وذلك حفاظًا على السكينة العامة وأرواح المواطنين.

من جانبه، أصدر مدير أمن الغربية توجيهات مشددة لجميع الأقسام الأمنية بضرورة التصدي لظاهرة تداول المفرقعات والألعاب النارية، لحماية الأطفال من خطورتها وضمان سلامة المواطنين.

كما شدد على تكثيف المرور الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وفي السياق نفسه، تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بزفتى من تنفيذ عدد كبير من الأحكام المتنوعة، ما بين جنائية ومدنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع قرى المركز، لإحكام السيطرة الأمنية وضبط المخالفين.