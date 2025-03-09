 تحطم طائرة صغيرة على متنها 5 أشخاص بالقرب من مطار في جنوب بنسلفانيا - بوابة الشروق
الأحد 9 مارس 2025 11:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تحطم طائرة صغيرة على متنها 5 أشخاص بالقرب من مطار في جنوب بنسلفانيا

واشنطن - أ ب
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 11:33 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 11:33 م

قال مسئولون أمريكيون إن طائرة على متنها خمسة أشخاص تحطمت اليوم الأحد خارج مطار في ضواحي بنسلفانيا.

سقطت الطائرة الصغيرة في حوالي الساعة 0300 بعد الظهر خارج مطار لانكستر في بلدة مانهايم، وفقا لمسؤولي الشرطة المحلية، الذين لم يتمكنوا من تقديم معلومات فورية عن الوفيات أو الإصابات.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية أنه كان هناك خمسة أشخاص على متن الطائرة، وهي من طراز بيتشكرافت بونانزا، عندما سقطت.

وأظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان الأسود يتصاعد من حطام الطائرة والعديد من المركبات التي اشتعلت فيها النيران.

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