وزير الخارجية الإيراني يعلق على رسالة ترامب لخامنئي

علقت الخارجية الإيرانية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني.





وردا على سؤال صحفي إيراني حول الرسالة التي قال ترامب إنه أرسلها لخامنئي، قال وزير الخارجية عباس عراقجي: "نحن أيضا سمعنا بهذا الأمر، ولكن لم نتسلم أي رسالة حتى الآن".

وجاء تصريح عراقجي على هامش مشاركته في لقاء كبار المسؤولين الإيرانيين مع خامنئي، أمس السبت، في حسينية "الإمام الخميني" بمناسبة شهر رمضان.

وفي السابع من مارس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يريد التفاوض بشأن برنامج الأسلحة النووية مع إيران وأرسل رسالة إلى طهران يوم الخميس الماضي (6 مارس) قال فيها إنه يأمل أن تتفاوض.

وأضاف: "يجب أن يتم فعل شيء ما بشأن إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، ولهذا السبب أفضل التوصل إلى اتفاق معهم وأرسلت رسالة إلى خامنئي أمس (الخميس)".

وفي مطلع يناير الماضي وقع ترامب على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.