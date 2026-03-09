أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم 37 لسنة 2026، بتاريخ 9 مارس 2026؛ بتشكيل لجنة متخصصة لتوثيق تاريخ الوفد المصري وتراثه، جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

وتضمنت المادة الأولى تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق تاريخ الوفد المصري وتراثه، احتفالًا بالذكرى 107 لانطلاق شرارة ثورة 1919 وما تضمنته أحداثها من نضال للمصريين في سبيل الاستقلال.

وضم التشكيل كلًا من فؤاد بدراوي رئيسًا، والدكتور محمد عبده عضوًا، والدكتور علاء حمدي شوالي عضوًا، والمهندس حسين منصور عضوًا، وشريف عارف مقررًا.

وحددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة، حيث أتاحت للجنة تأسيس مركز متخصص لحفظ وتوثيق تاريخ الوفد المصري قبل عام 1953 وبعد عودته للحياة السياسية عام 1984، وإتاحته للأجيال الجديدة بصورة علمية حديثة تعتمد على الوثائق والإنتاج البصري والتفاعل الثقافي، وجمع وتوثيق الوثائق المتعلقة بحزب الوفد التي توثق تأثير الوفد في الحياة السياسية المصرية والعربية.

وأتاح البند الثاني للجنة الاستعانة بالوثائق البريطانية الموجودة في مكتبة مجلس العموم البريطاني، والوثائق الأمريكية الموجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكي، والمتعلقة بالوفد في الفترة ما بين عام 1981 وعام 1953.

كما أتاح البند الثالث في المادة الثانية للجنة تأسيس مكتبة تراثية شاملة في إطار عرض بانورامي، تكون مفتوحة أمام زوار الحزب وضيوفه والباحثين والمختصين، وتتولى إنتاج محتوى بصري وإتاحته للأجيال الجديدة عبر المنصات الرقمية (أفلام وثائقية - إنتاج برامج قصيرة للسوشيال ميديا).

وأشار البند الرابع إلى أن يتم ضم محتويات المكتبة الخاصة بمعهد الدراسات السياسية إلى مكتبة التراث الوفدي، وحصر كل ما يتعلق بتاريخ الوفد وتراثه الوطني وتسجيله في سجلات معتمدة بخاتم الحزب وتوقيع رئيس الوفد، ويكون محتوى المكتبة عهدة لأمين المكتبة وتخضع للجرد السنوي باعتبارها أحد أصول الوفد.

كما نص البند الخامس على توثيق الشهادات الشفوية لأبناء الوفد وعائلاتهم والمعاصرين والخبراء حول المواقف التاريخية لحزبنا العريق.

كما نص البند السادس على تنظيم فعاليات واحتفالات وطنية مرتبطة بالمناسبات التاريخية للوفد والمئويات المتعلقة بنضاله، ودعم وخدمة البحث العلمي في تاريخ مصر السياسي والاجتماعي المتعلق بالوفد، من خلال بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بالدولة والهيئات، وإعداد الدراسات التاريخية، وإصدار الكتب والتقارير، وتنظيم ندوات علمية متخصصة حول دور الوفد المصري.

كما أتاحت المادة الثالثة للجنة أن تتواصل مع العائلات الوفدية القديمة وجمع ما قد يكون لديها من وثائق ترتبط بتاريخ الوفد.

وتضمنت المادة الرابعة أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.