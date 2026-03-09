محكمة تركية تبدأ محاكمة إمام أوغلو منافس الرئيس أردوغان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة مهمة للغاية لزعيم المعارضة المسجون وعمدة إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية، فضلا عن الرشوة وغسل الأموال.

وتطالب النيابة العامة بالسجن لأكثر من ألفي عام. وإلى جانب إمام أوغلو، وهو معارض بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجهت اتهامات إلى ما مجموعه 407 أشخاص، 105 منهم رهن الحبس الاحتياطي، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "الأناضول".

ويشمل المتهمون محامي إمام أوغلو ومتحدثه الرسمي وصحفيين، من بينهم روشين شاكير، أحد أبرز الأصوات الليبرالية الناقدة في البلاد.

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية. وقالت ديليك إمام أوغلو، زوجة إمام أوغلو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) إنها لا ترى المحاكمة مجرد مسألة شخصية بل اختباراً مهماً لسيادة القانون في البلاد.

ويعد إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، مرشح الحزب للرئاسة وأقوى منافس لأردوغان.