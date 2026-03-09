حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق تفاصيل الجلسة التي جمعت أعضاء مجلس إدارة النادي مع ممدوح عباس رئيس النادي الشرفي.

وقال حازم إمام، في تصريحات لقناة " أون سبورت" إن ممدوح عباس دعا أعضاء مجلس إدارة الزمالك إلى مأدبة إفطار، حيث حرص المجلس على توجيه الشكر له على دعمه للنادي خلال الفترة الماضية، كما قاموا بإهدائه درع النادي تقديراً لمساندته المستمرة، إلى جانب منحه الرئاسة الشرفية.

وأوضح أن الجلسة كانت ودية ولم تتطرق للحديث عن ملف الحكام الأجانب، بعكس ما تردد، مشيراً إلى أن الحديث تركز بشكل أكبر على دور جماهير الزمالك في دعم الفريق خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف أن مجلس الإدارة يسعى بشكل مستمر لصرف المكافآت للاعبين لتعويض تأخر بعض المستحقات المالية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يشعر بوجود أي خلافات بين أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة خلال الجلسة.

وتطرق حازم إمام للحديث عن إمكانية انضمامه هو وأحمد حسام ميدو إلى شركة الكرة بالنادي، قائلاً إنه لا يمكنه رفض العمل لخدمة الزمالك، إلا أن تطبيق فكرة شركة الكرة سيستغرق وقتاً طويلاً، خاصة في ظل عدم وضوح موقف مجلس الإدارة الحالي من تطبيقها وفق القانون الجديد.

ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.