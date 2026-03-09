المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تبدأ زيارة لإسرائيل

بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، الاثنين، زيارة إلى تل أبيب تلتقي خلالها مسئولين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية منذ 2 مارس الجاري.

وقالت الأمم المتحدة، عبر بيان صدر في العاصمة اللبنانية بيروت، إن المنسقة الأممية ستعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين الإسرائيليين (دون تسميتهم).

وأضافت أن المباحثات سترتكز على تعزيز الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006.

ودعا هذا القرار إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

تأتي هذه الزيارة في وقت تشن فيه إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان، منذ 2 مارس الجاري خلّف حتى الأحد 394 شهيدا و1130 جريحا، بينهم مئات الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة.

وفي ذلك اليوم، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير هجوما متواصلا على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.