اليابان تحث إيران على ضبط النفس في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل

حثت اليابان إيران، اليوم الاثنين، على ضبط النفس، خلال محادثات هاتفية جرت بين وزيري خارجيتيهما، في ظل الصدام العسكري المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الاثنين، عن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، قوله للصحفيين، إنه تقدم بهذا الطلب لإيران خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وقال موتيجي: "إن استمرار تبادل الهجمات أدى إلى تفاقم الوضع الإقليمي، ودعوت إلى خفض التصعيد في أقرب وقت".

وأضاف وزير الخارجية الياباني أنه طلب من عراقجي "التوقف فورا عن مهاجمة المنشآت المدنية في دول الخليج، والتوقف عن تهديد سلامة السفن في مضيق هرمز".

كما طالب بالإفراج المبكر عن مواطنين يابانيين اثنين محتجزين لدى إيران.

ومن جانبه، تعهد عراقجي بالتعاون الكامل من أجل ضمان سلامة المواطنين اليابانيين، بحسب موتيجي.