الخارجية الأمريكية: 32 ألف أمريكي غادروا الشرق الأوسط منذ بدء الحرب

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن أكثر من 32 ألف مواطن أمريكي عادوا إلى الولايات المتحدة من دول الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون العامة العالمية ديلان جونسون، في بيانٍ بشأن ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط: «منذ 28 فبراير، عاد ما يقارب 32 ألف مواطن أمريكي سالمين إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط».

وذكر أن «هذه الأرقام لا تشمل العديد من الأمريكيين الذين انتقلوا بسلام إلى دول أخرى، أو أولئك الذين غادروا الشرق الأوسط وما زالوا في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة».

ولفت إلى أن «الوزارة أنجزت ما يقارب 20 رحلة جوية مستأجرة، وتمكّنت من إجلاء آلاف المواطنين الأمريكيين بأمان من الشرق الأوسط».

وذكر أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين الذين طلبوا المساعدة في المغادرة، يرفضون خيارات النقل التي توفرها الحكومة الأمريكية عند التواصل معهم، قائلًا إن بعضهم يفضّلون البقاء في البلدان التي يقيمون فيها، بينما يختار آخرون ترتيبات مغادرة بديلة.

وناشد المواطنين الأمريكيين الموجودين في عُمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، ممن يحتاجون إلى مساعدة في السفر، تعبئة نموذج طلب المساعدة في الأزمات.

وذكر أن «الوزارة ستواصل تقديم المساعدة الفاعلة لأي مواطن أمريكي يرغب في مغادرة الشرق الأوسط».