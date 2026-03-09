بريطانيا: توقعات باستمرار اضطراب الرحلات بعد اندلاع حريق بالقرب من محطة قطارات جلاسجو المركزية

توقع مراقبون، استمرار اضطراب حركة السفر على مدار اليوم الاثنين، بعد اندلاع حريق بالقرب من محطة قطارات جلاسجو المركزية في المملكة المتحدة.

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية البريطانية، إن المحطة ستظل مغلقة "بدون أي تقدير بشأن موعد إعادة فتحها" عقب الحريق الذي شب في متجر للسجائر الإلكترونية في شارع يونيون، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضافت الشركة، في بيان: "نتوقع استمرار الاضطراب على المسارات من وإلى وعبر محطة جلاسجو المركزية حتى نهاية اليوم على الأقل".

ولن يتم تسيير أي قطارات من أو إلى الأرصفة العلوية في أكثر محطات اسكتلندا ازدحاما، ولن تتوقف القطارات التي تمر عبر الأرصفة السفلية في محطة جلاسجو المركزية.

وأبلغت شركة السكك الحديدية الأسكتلندية (سكوت ريل)، الركاب بالاستعداد لاضطرابات جوهرية في خدماتها وحثتهم على التحقق من أحدث المعلومات قبل السفر.