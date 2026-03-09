محافظ دمياط يشارك بمائدة السحور الجماعية في كنيسة الروم الأرثوذكس

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمائدة السحور الجماعى التى نظمتها كنيسة الروم الأرثوذكس، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة



وأوضح بيان أصدره ديوان عام محافظة دمياط، أن المطران ناركسيوس الوكيل البطريركى مطران دمياط و بورسعيد والمنصورة وقنطرة شرق، والأب بندليمون راعى الكنيسة كانا في انتظار محافظ مياط والوفد المرافق له.

وعبر محافظ دمياط عن سعادته البالغة بمشاركته بمائدة السحور التى نظمتها الكنيسة احتفالاً بشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس عمق الترابط بين المصريين ، حيث لفت إلى أن المناسبات الدينية تعكس هذا الترابط الفريد للشعب المصرى كنسيج واحد على مر العصور .

وأكد محافظ دمياط، أن الفترة القادمة ستشهد توالى الأعياد والمناسبات الدينية حيث وجه المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء.