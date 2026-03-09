تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات، وعلى رأسها مباراتا الأهلي أمام طلائع الجيش، والبنك الأهلي ضد بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تشهد الملاعب الأوروبية عدة مباريات مهمة في بطولات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوريين الإسباني والإيطالي، ما يجعل عشاق الكرة على موعد مع سهرة كروية متنوعة.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم:

مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش × الأهلي – الساعة 9:30 مساء – على قناة ON SPORT 1

البنك الأهلي × بيراميدز – الساعة 9:30 مساء – على قناة ON SPORT 2

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام × برينتفورد – الساعة 9:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول × ريال أوفييدو – الساعة 10:00 مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو × ساسولو – الساعة 9:45 مساء – على قناة AD Sports 1 HD