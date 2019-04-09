ميركل تستقبل ماي لإجراء مناقشات حول إرجاء البريكست

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استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في برلين اليوم الثلاثاء لإجراء مناقشات تحضيرية قبيل القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

وتسعى ميركل وماي إلى الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في 12 أبريل الجاري.

وتعتزم ماي طلب تمديد خروج بلادها من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل، وذلك خلال القمة.

واقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في المقابل تمديد إرجاء الخروج لمدة 12 شهرًا. ومن المنتظر اتخاذ القرار في هذا الشأن خلال انعقاد القمة في بروكسل مساء غد الأربعاء أو ليلة الأربعاء/الخميس.

ومن المقرر أن تجري ماي محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم في باريس. وينظر ماكرون بتشكك كبير إزاء إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد مجددا.

وقال ماكرون مؤخرًا، إن الاتحاد الأوروبي ليس بإمكانه أن يظل على الدوام "رهينة" لحل الأزمة السياسية في لندن.