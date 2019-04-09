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الرئيس الجزائري المؤقت: عازم على القيام بواجبي الدستوري خدمة لمصلحة شعبنا الأبي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 9:50 م

قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إنه تولى مهمة الرئاسة بصفة مؤقتة، بناءً على أحكام المادة 102 من الدستور، معقبًا: «بمقتضى هذه المادة يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا ينظم أثناءها الانتخاب الرئاسي، وذلك هو التزامي أمامكم اليوم».

وأضاف في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء: «في هذا السياق، وبصفتي رئيس الدولة أتوجه إلى الجزائريات والجزائريين قاطبة، وحيثما وجدوا داخل البلاد وخارجها، لأؤكد للجميع أن الأمر يتعلق بمهمة دستورية، لا تعدو أن تكون ظرفية، يتعين علي الاضطلاع بها وفقًا لما يمليه واجبي الدستوري».

وتابع: «وأنا عازم على القيام بهذا بتفان ووفاء وحزم، خدمة لمصلحة شعبنا الأبي، وإسهامًا مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة، لقد كانت الأسابيع الأخيرة أيامًا ترسخت فيها وحدة الشعب وتجلت فيها الوطنية في أبدع صورها».

وكان البرلمان الجزائري المجتمع صباح اليوم بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) قد عين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا خلفًا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري.


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