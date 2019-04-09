بابوا غينيا الجديدة توقع عقدا مع «توتال» لإقامة مشروع للغاز الطبيعي المسال

وافقت السلطات في بابوا غينيا الجديدة على توقيع عقد مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة (توتال) بشأن الإطار المالي لمشروع للغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع (إكسون موبيل) الأمريكية و(أويل سيرش) الأسترالية.

وذكر راديو (إفريقيا 1)، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يسمح للشركات الثلاث بالتفاوض مع الحكومة بشأن مرحلة التصميم النهائي للمشروع قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع عام 2020.

من جانبه، قال رئيس الوزراء "بيتر أونيل" - لدى إعلان القرار - إن الاستثمار يقارب 13 مليار دولار، وإن الحكومة ستقوم بتطوير هذا المشروع من أجل البلاد، ووصفه بـ "الدفعة المهمة لاقتصاد البلاد"، وذلك في حفل اختتم نحو 12 شهرا من المفاوضات التي تميزت بشكل خاص بالنزاعات على ملكية الأراضي.

وأضاف الراديو أن شركة (توتال) ومحطة الغاز الطبيعي المسال ستتولى تشغيل حقول إنتاج الغاز الطبيعي، كما سيتم تطوير الحكومة بالتعاون شركة (بي.إن.جي) للغاز الطبيعي المسال، الذي تديره (إكسون موبيل) من خلال توسيع المحطة الموجود في خليج كوشن، مشيرا إلى أن مشروع بابوا للغاز الطبيعي المسال الواقع في مقاطعة (بابوا الخليجية) على بعد 280 كيلومترا غرب العاصمة (بورت مورسبي) سيسهل صادرات بابوا إلى القوى الاقتصادية العظمى في المنطقة.

يذكر أن الطاقة التشغيلية لمشروع "بابوا للغاز الطبيعي المسال" تقدر بنحو 4ر5 مليون طن سنويا ويتكون من وحدتين بطاقة 7ر2 مليون طن لكل وحدة ويسمح باستخدام احتياطيات غاز طبيعي تعادل أكثر من مليار برميل نفط مكافئ.

يشار إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع تتواصل منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في نوفمبر 2018.

جدير بالذكر أن بابوا غينيا الجديدة هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من أندونيسيا.