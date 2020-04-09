محافظ الشرقية: إغلاق نادي ثقافي تابع للجامعة لمخالفته قرارات الحكومة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تلتزم بشدة بالإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن المحافظة اتخذت قرارًا بإغلاق أحد الأندية الثقافية المخالفة الموجودة بكورنيش جامعة الشرقية، موضحًا أن هذا النادي تابع للجامعة ومستأجر من قبل أحد الأفراد.

وذكر أن المستأجر خالف قرارات الدولة، عن طريق فتح النادي وعمل كافيه بداخله، مضيفًا أن المكان كان مزدحمًا بالزبائن، وهذا مخالف لقرارات مجلس الوزراء.

ونوه بمصادرة المعدات الموجودة داخل الكافيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستأجر، مؤكدًا على تنفيذ قرارات الحكومة وعدم التهاون حال المخالفة، للمحافظة على سلامة المواطنين.