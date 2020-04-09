أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الـ٢٤ ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 910.

وأوضحت «الصحة الكويتية»، عبر صفحتها الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أن الحالات المسجلة تعود لستة مواطنين كويتيين، و37 لأشخاص من الجنسية الهندية، وستة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالة لمقيم لكل من الجنسيات: الإيرانية، والنيبالية، والمصرية، والسورية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و484 ألف إصابة.