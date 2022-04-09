سبورتنج يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر لليد

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 33–30 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة المقاولون العرب.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم سبورتنج بنتيجة 16–12، قبل أن يستمر فارق الأهداف في الشوط الثاني لصالح سبورتنج، وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 33–30، ويتوج بلقب كأس مصر لرجال كرة اليد.

وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28–25، بينما صعد سبورتنج على حساب هليوبوليس بنتيجة 25–24.

وحصل البنك الأهلي على الميدالية البرونزية لبطولة كأس مصر لرجال كرة اليد، بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 28–26.

جدير بالذكر أن الزمالك قد توج مؤخرًا بلقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد، بعد الفوز على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة 29–22