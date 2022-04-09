زيلينسكي يعتزم الرد سريعا على أسئلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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يعتزم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الإجابة على أسئلة الاتحاد الأوروبي التي تعد أساسا لمحادثات الانضمام إلى التكتل خلال أسبوع.

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو مساء الجمعة: «حكومتنا ستعد الأجوبة بشكل نوعي وسريع للغاية، أعتقد خلال أسبوع».

وسلمت رئيسة المفوضة الأوروبية أوزولا فون دير لاين، الأسئلة إلى زيلينسكي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف يوم الجمعة.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد فترة قصيرة من بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وتدرس مفوصية الاتحاد الأوروبي حاليا الطلب، ويعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة ومعقدة، وحتى إذا قدمت المفوضية الأوروبية تقييما إيجابيا، قد تمر مدة طويلة من الوقت قبل أن تبدأ مفاوضات الضم.

وعلى الرغم من ذلك، تعهدت فون دير لاين يوم الجمعة بأن تكون عملية دراسة الطلب سريعة.

وقال زيلينسكي إنه واثق من أن الطريق سيقود إلى النجاح وشدد على أنه ليس لديه شك في أن أوكرانيا ستصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «أنا مقتنع بأننا أصبحنا أخيرًا قريبين من تحقيق هدفنا المنشود منذ فترة طويلة».