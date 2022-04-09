الداخلية: ضبط تشكيل عصابي و171 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي و171 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 171 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 18 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و125 فرد محلي، و173 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و173 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 87 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 11 حادثا متنوعا، و191 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 71 كيلو مخدرات، و28 متهما ومراقبا هاربا، و25 متهما بالبلطجة، و273 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

فضلا عن فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 8 منهم.