روسيا: إطلاق سراح 14 بحارا روسيا كانوا محتجزين في أوكرانيا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، إطلاق سراح 14 بحارا روسيا كانوا محتجزين في أوكرانيا.

وكتبت موسكالكوفا على قناتها على "تلجرام": "الآن للتو، جاءت أخبار سارة، بفضل الإجراءات المنسقة للجنود الروس، تم إطلاق سراح 14 بحارا من سفينة آزوف كونكورد المدنية وإجلاؤهم إلى مكان آمن من قبل جنودنا".

وبحسب موسكالكوفا، تحتجز القوات المسلحة الأوكرانية منذ 24 فبراير طاقم السفينة في ميناء ماريوبول، فيما تم تفخيخ مخرجها إلى البحر، على حد قولها

وتابعت المفوضة الروسية: "الرجال انتزعت منهم الهواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة والوثائق وكانت هناك مشاكل تتعلق بالطعام وتوفير الضروريات الأساسية".

وأشارت إلى أنها كانت طوال هذا الوقت على اتصال بأقارب البحارة، واتصلت بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية وبالجانب الأوكراني.