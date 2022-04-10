MAD Solutions تحصل على حقوق توزيع فيلم الامتحان في العالم العربي

حصلت شركة MAD Solutions على حقوق توزيع فيلم الامتحان للمخرج الكردي شوكت أمين كوركي في العالم العربي، والذي شارك في نحو 20 مهرجاناً دولياً خلال العام الماضي، وحصل فيها على ست جوائز دولية، وهو إنتاج مشترك بين إقليم كردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر.

خاض فيلم الامتحان مسيرة ناجحة في المهرجانات الدولية توّجت بـ6 جوائز دولية جائزة الفيبريسي من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تيرانا السينمائي الدولي، أفضل فيلم دولي في مهرجان سانتا باربرا وأفضل فيلم دولي في مهرجان فيكتوريا السينمائي، ومؤخراً فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مونس السينمائي الدولي كما شارك في مهرجانات البحر الأحمر، غوتنبرغ، بوسان، مهرجان الفيلم العربي في توبنغن ومهرجان كيرلا السينمائي الدولي، وغيرهم.



ومن جانبه، يقول سعيد نور أكوس، الرئيس التنفيذي لشركة ArtHood Entertainment "متحمس جداً لإبرام صفقة التوزيع مع MAD Solutions. نتمنى أن يكون هذا التعاون هو الأول بين العديد، ونحن واثقون أن الفيلم سيصل إلى أوسع قدر من جمهور، نهدف في ArtHood لحكيّ مزيد من القصص التي تركز على النساء ولمخرجات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، من أجل تأمين ظهورهن عالمياً وزيادة الوعي حول وضع المرأة وسوء حماية حقوقها في تلك المناطق، ونحرص من خلال فريقنا متعدد الثقافات والشغوف على ضمان سماع أصواتهن ومشاهدة أعمالهن في جميع المهرجانات ودور العرض".

ويقول علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لـ MAD Solutions "سعداء للعمل مع شركة ArtHood التي وزعت أكثر من 50 فيلماً شاركوا في مئات المهرجانات، وكذلك المخرج شوكت أمين كوركي الذي يمتلك رؤية أهّلته ليصبح أحد أهم مخرجي العراق، أعجبنا كثيراً بفيلم الامتحان والقضية التي يناقشها، ومتحمسون لتوزيعه لأكبر كم من الجمهور في جميع أنحاء العالم العربي، ونحن في MAD نهتم بتشجيع التنوع في القصص والمحتوى لضمان توجيهه إلى أكبر قطاع ممكن من الجمهور".

الفيلم يحكي قصة روجين شابة كردية على وشك خوض امتحان القبول في الجامعة، تقرر شقيقتها الكبرى شيلان والتي تعيش زواجاً تعيساً أن تساعدها على النجاح بأي ثمن آملة في منحها حياة أكثر تحرراً. ومن ثم تجد الشقيقتان نفسيهن عالقتين في شبكة هائلة من الفساد تربط كل أجزاء المجتمع.



الفيلم من إخراج شوكت أمين كوركي وشارك في تأليفه مع السينارست الإيراني الشهير محمد رضا الجوهري، ويشارك في بطولته أفان جمال، فانيا سالار، حسين حسن وهوشيار نيرواي، والفيلم من إنتاج شركات Mehmet Aktas وMîtos Film ومستي فيلم، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كردستان.