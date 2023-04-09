مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

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صدر مرسوم أميري كويتي، اليوم الأحد، بتشكيل الوزارة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وتضمن المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، تعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

وتضمن تعيين خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر حامد يوسف المال نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا لإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

وجرى تعيين أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة، وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة وعامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة ومناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في الخامس من مارس الماضي إعادة تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الصباح، أصدر أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في يناير الماضي.

وجاءت الاستقالة، على خلفية أزمة الحكومة مع مجلس الأمة والمتعلقة بالقوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وشهدت الكويت أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان بعد شهرين من انتخابات مجلس الأمة وتشكيل الحكومة، حيث يطالب البرلمان الحكومة بإسقاط قروض المواطنين الأمر الذي رفضته الحكومة، وقاطعت حضور جلسات البرلمان.