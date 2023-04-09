إيران: تقليص تأثير الدولار بالمبادلات الدولية يقلل هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، إن المسار بدأ للحد من تأثير الدولار في المبادلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيقلل من هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي إلى أدنى حد ممكن.



وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات شمخاني، جاءت خلال اجتماعه قبل ظهر اليوم الأحد، مع إيجور ليفيتين، المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية.



وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة عملية تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية، ولا سيما تسريع تنفيذ مشروع الممر الشمالي الجنوبي، وفقا لمهر.



وخلال زيارة ليفيتين لإيران في الأشهر الماضية، اتفق البلدان على أن الجزء المتبقي من الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب (قسم رشت – أستارا) سيتم بناؤه باستثمارات روسية مباشرة.



وأعرب شمخاني في هذا الاجتماع عن ارتياحه لتحسن مستوى وحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد تبني حلول مختصرة لتسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة.



كما قدم إيجور ليفيتين في هذا الاجتماع، تقريرا عن آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات التجارية والمصرفية والمشاريع الاقتصادية المشتركة.



وقال: "موسكو مستعدة لتنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بأسرع وقت ممكن، لا سيما في مجال الترانزيت والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في إيران منها: الصلب والنفط والبتروكيماويات".



وفي إشارة إلى الزيارات العديدة والمستمرة للمسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين الى البلدين، قال ليفيتين: "بالإضافة إلى الخطوات المهمة التي تم اتخاذها في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، نسعى لتهيئة الأرضية لإبرام اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف وجذب المشاركة من البلدان الأخرى في المنطقة".