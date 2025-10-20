شهيدان في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القصف استهدف حي الشعف شرق المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شمالي شرقي مدينة غزة.

وأشارت وكالة «صفا» إلى سماع دوي انفجارات شرقي خانيونس، لافتة إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت شرقي دير البلح وسط القطاع.

بدوره، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 24 شهيدًا و74 إصابة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمخيمات وسط قطاع غزة في خرقٍ واضحٍ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان 44 مواطنًا استشهدوا، أمس الأحد، بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري بين حركة حماس وإسرائيل.

والأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى 80 خرقًا موثقًا، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المكتب في بيان له، أن الخروقات تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد وتنفيذ أحزمة نارية، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين.