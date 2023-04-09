مرتضى منصور: الزمالك قد يستغني عن 12 لاعبا

لوح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بإمكانية الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين بانتهاء منافسات الموسم الجاري.

صرح مرتضى عبر قناة الزمالك مساء السبت: "قلت من قبل أنه من الوارد الاستغناء عن 4 لاعبين وفقا للتقرير الفني للمدرب السابق، جيسوالدو فيريرا".

أشار:"من الوارد أن يزيد العدد إلى 8 أو 12 لاعبا، وسيتم تحديد هذه القائمة وفقا لرؤية المدير الفني الجديد للفريق".

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الألماني، هايكو هيرليتش، الذي غادر القاهرة بعد زيارة سريعة، أواخر الأسبوع الماضي.

وسيكون أوسوريو رابع مدير فني للزمالك هذا الموسم، بعد فيريرا، والثنائي أسامة نبيه، وأحمد عبد المقصود، اللذين توليا المسؤولية بشكل مؤقت.