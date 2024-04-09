سيمون هاريس سيصبح أصغر رئيس وزراء لإيرلندا اليوم

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سوف يصبح سيمون هاريس اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء إيرلندا المقبل وأصغر رئيس وزراء تشهده البلاد.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية أن هاريس / 37 عاما/ الأب لطفلين سوف يصبح رئيس الوزراء الـ15 للبلاد، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق ليو فارادكار كزعيم لحزب فاين جايل منذ ثلاثة أسابيع.

وسيجتمع مجلس النواب الإيرلندي الساعة العاشرة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء بعد فترة إجازة بمناسبة عيد الفصح، عندما سيتم ترشيح هاريس لمنصب رئيس الوزراء.

ونظرا لأن الحكومة تحظى بالأغلبية في مجلس النواب، فإنه من المتوقع أن يفوزهاريس في التصويت.