﻿الشرقية تتزين وتتجمل احتفالا بعيد الفطر المبارك

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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع ودهان وغسل البلدورات والأرصفة ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لفتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين؛ وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الفطر في جو يسوده الهدوء.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد في جو بيئي صحي ونقي.

وقدم المحافظ خالص التهاني والتبريكات لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.