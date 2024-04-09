ثقافة الغربية تقدم ورشا فنية للأطفال احتفالا بعيد الفطر

نظم فرع ثقافة الغربية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الفطر.

ونظم قصر ثقافة الطفل بطنطا، ورشة تصميم لوحات تعبيرية عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، باستخدام الكانسون الأبيض، والألوان الفلوماستر، بجانب ورش مماثلة أقيمت بكل من مكتبتي قرية الأطفال، وسمنود الثقافية، وبيوت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، السنطة، وكفر الزيات.

كما نظمت مكتبة دار الكتب بطنطا، ضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، لقاءً بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل اليتيم" تضمن مناقشة احتياجات الطفل المعرفية والنفسية، وكيفية دمجه في المجتمع بشكل إيجابي.

فيما شهد قصر ثقافة غزل المحلة لقاء مماثلًا بعنوان "بناء شخصية الطفل اليتيم"؛ للتأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسي وتوفير الرعاية له.