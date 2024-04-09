طارق الشناوي: مسلسل سره الباتع سيموت مهما اتعمل له بروباجندا

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي، مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف خلال موسم دراما رمضان الماضي، قائلا: «كان محاولة لملء مساحات، وهو أسوأ حالة ملء فراغ، وهذا النوع من الأعمال سيُنسى من الذاكرة مهما اتعمل له بروباجندا».

وتابع خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن «البروباجندا أو الدعايا لا تستطيع إنقاذ عمل عصي على الحياة، سيموت».

وفي سياق آخر، قال: «أتذكر أن فيفي عبده كانت تمثل في فيلم، وقامت بعمل زفة أمام السينما بفرقة حسب الله في شارع محمد علي، وردت عليها لوسي في فيلم آخر بنفس الفرقة والزفة أيضا؛ لكن في النهاية لا تستطيع زفة أن تنقذ عملا فنيا».

وأثنى «الشناوي» على مستوى مسلسلات رمضان هذا العام، مقارنًا إياها بالعام الماضي، عازيا هذا التقدم إلى التنوع الكبير في الموضوعات، وأيضا اعتماد فكرة الـ 15 حلقة، مشيرا إلى مساهمتهما في تسريع الأحداث وتقليل التطويل.

وأوضح أن مسلسلات الـ15 حلقة أنقذت الكاتب من الوقوع في فخ ملء ساعات زمنية طويلة دون محتوى حقيقي، قائلا: «الكاتب كان يدخل في معركة ملء ساعات زمنية بأي كلام؛ لأنه لازم يعمل 30 حلقة، فيضطر إلى وضع أي كلام ويملأ الكلام الفارغ بكلام فارغ».

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تقديم أعمال درامية تلامس مشاعر المشاهدين وتترك أثرًا إيجابيًا في ذاكرتهم بدلا من التركيز على الكم.