وزير الخارجية الصيني يدعم إنشاء دولة فلسطين المستقلة

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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن السلطات الصينية تدعم رغبة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في تحقيق ذلك.

وأضاف وانج يي، في مؤتمر صحفي في بكين عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، "يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة من خلال إجراءات فعلية"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال وزير الخارجية الصيني إن بكين ترى أنه من الضروري تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف وانج يي "وبالتالي، سيتمكن الشعبان اليهودي والعربي من التعايش بسلام، وتعزيز السلام الدائم في الشرق الأوسط".