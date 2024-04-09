لافروف: روسيا والصين ستواصلان التعاون في مكافحة الإرهاب بعد الهجوم على كروكوس سيتي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن روسيا والصين ستواصلان تعاونهما في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال الآليات المتعددة الأطراف، بعد الهجوم الإرهابي الدموي على قاعة "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو الشهر الماضي.

وأضاف لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في بكين، "أريد أن أوجه الشكر للصين على تعازيها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة موسكو في 22 مارس الماضي، وعلى دعمها لروسيا في حربها ضد الإرهاب"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال لافروف "ستتم معاقبة كل المتورطين [في الهجوم الإرهابي] بالتأكيد".

وأضاف لافروف أن "تعاوننا (الروسي الصيني) في مكافحة الإرهاب سيستمر، بما في ذلك في إطار المؤسسات المتعددة الأطراف".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أول أمس الأحد، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم بزيارة رسمية للصين يومي 8 و9 نيسان/ أبريل الجاري، حيث سيناقش مع نظيره الصيني وانج يي عددا من "الموضوعات الساخنة"، بما في ذلك أوكرانيا.