مدرب صن داونز: الأهلي المرشح الأول للتتويج بإفريقيا ونتعلم منهم الفوز من فرصة

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يرى رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي، أن فريقه ليس مرشحا للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

قال موكوينا في تصريحات لصحف جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء:" الأهلي هو المرشح الأول للفوز باللقب القاري يعرف كيف يفوز حتى ولو من فرصة واحدة مثلما فعل أمام سيمبا التنزاني الأسبوع الماضي".

أضاف:" المنافسة على اللقب بالأدوار الإقصائية صعب للغاية، ولكن دعونا نر ماذا سيحدث؟".

أكمل:" تعرضنا لخيبة الخروج من الدور ربع النهائي في مرتين، لذلك علينا الاعتزاز بالوصول للموسم الثاني على التوالي إلى نصف النهائي".

تابع:" أسمع كثير من المشجعين ترشح صن داونز للفوز باللقب ولكننا في السنوات الماضية دائما كنا مرشحون للتتويج وفي النهاية يحدث غير ذلك لأن جميع المنافسين هدفهم أيضًا الفوز والتتويج بالبطولة".

واصل:" نتعلم من الأهلي كيف نلعب ونحقق الفوز من فرصة واحدة هذه هي طريقتهم".

أتم:" في دور خروج المغلوب علينا أن نكون في أعلى مستوياتنا ونتعلم ما علينا القيام به".

وتأهل صن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطيه فريق يانج أفريكانز التنزاني، بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، وسيواجه الترجي التونسي في نصف النهائي.