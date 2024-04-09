 رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف خلال عيد الفطر - بوابة الشروق
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رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف خلال عيد الفطر

حازم الخولي
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 4:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 4:43 م

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسباً لأي طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور منصور، الانتهاء من مراجعة كل المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد وضرورة توفير عدد كاف من الأسرة لتجنب حدوث أي أزمات خلال الإجازة.


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