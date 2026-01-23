يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارًا قويًا عندما يستضيف نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم، الجمعة، باستاد الجيش في برج العرب في الإسكندرية.

وتُقام المباراة لحساب منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا من أجل فك الاشتباك على صدارة المجموعة الثانية التي تضم بجانبهما الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 4 نقاط بعد أن استهل مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على شبيبة القبائل 4-1 في القاهرة، قبل أن يتعادل في المغرب مع الجيش الملكي 1-1، سجل لاعبوه 5 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان - أحمد سيد زيزو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النادي الأهلي كل من: محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - أحمد عيد - محمد علي بن رمضان - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، خلال السطور القادمة:

بداية المباراة