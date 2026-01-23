جيش الاحتلال الإسرائيلي: جاهزون لمواجهة أي سيناريوهات مفاجئة

جدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي إيفي ديفرين، الجمعة، الحديث عن الجاهزية العسكرية العالية وأكد أنهم "على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم حدوث أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية.

أقوال ديفرين جاءت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، في ظل تقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، وخشية تل أبيب من أن طهران سترد على أي هجوم أمريكي عليها بمهاجمة أهداف إسرائيلية.

وقال ديفرين: "استعرض رئيس الأركان (إيال زامير) جاهزية القوات لمواجهة أي سيناريوهات مفاجئة، وخيارات متنوعة للعمليات".

وأضاف: "مع اقتراب السبت، أودّ أن أقول لجميع الإسرائيليين إن الجيش على أتمّ الاستعداد للدفاع والهجوم".

وأردف: "من المهم التأكيد على عدم وجود أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وسنوافيكم بأي تغييرات قد تطرأ".

وخاطب الإسرائيليين مطالبا إياهم باستقاء المعلومات فقط من المصادر المعتمدة والمتحدث باسم الجيش، وعدم تصديق الشائعات.

والاثنين، ذكرت قناة 12 العبرية أن الجيش يحافظ على درجة عالية جدا من اليقظة، انطلاقا من فرضية أن جميع السيناريوهات مطروحة وأن التطورات المرتقبة خلال الأيام المقبلة قد تكون مفصلية.

وأضافت القناة أن إسرائيل تعزز منظومات الدفاع الجوي وقدراتها الهجومية، في ظل اقتناع بأن الخيار العسكري الأمريكي لا يزال قائما، وأن واشنطن تبحث عن التوقيت الأنسب للتحرك.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع، نقلا عن مسئولين أمريكيين، الأحد، إلى أن ترامب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذه البلد، في 13 يناير الجاري.

وبحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي بأن "إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل"، وأن "الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر 2025، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.