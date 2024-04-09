رفع حكم بسجن شريكة للمعارض الروسي الراحل نافالني إلى 9 سنوات ونصف

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رفعت محكمة روسية حكما بالسجن بحق موظفة سابقة لدى معارض الكرملين الراحل أليكسي نافالني بواقع سنتين ليصل إلى تسع سنوات ونصف السنة.

وأيدت محكمة في مدينة أوفا بمنطقة أورال، اليوم الثلاثاء، طعنا لمكتب المدعي العام ضد الحكم على خلفية تشكيل "منظمة متطرفة" في يونيو 2023، ورفعت الحكم ضد ليليا تشانيشيفا، حسبما أعلن فريق نافالني.

وعلى الصعيد الدولي، يعتبر أنصار نافالني المحتجزون سجناء سياسيين لدى السلطة الروسية.

وتحدثت كيرا يارمش المتحدثة باسم فريق عبر منصة "إكس": "صدر حكم بحق امرأة شجاعة ونزيهة بسبب الكفاح من أجل مستقبل روسيا".

وقادت تشانيشيفا فريق نافالني في أوفا لمدة أربع سنوات، لكن تقارير أشارت إلى أنها توقفت عندما صنف القضاء الروسي المنظمة باعتبارها "متطرفة" في 2021، ليتم حظرها عمليا