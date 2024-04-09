اتهام عضو بحركة مواطني الرايخ بدعم جماعة إرهابية تحاول الإطاحة بالدولة الألمانية

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اتهمت السلطات في ألمانيا عضوا بحركة مواطني الرايخ المتطرفة، بدعم جماعة خططت للإبحار في المياه الإقليمية الروسية لتأمين الدعم للإطاحة بالدولة الألمانية.

وقدم ممثلو الإدعاء في هامبورج الاتهامات ضد الجاني، المقيم في شمال ألمانيا بسبب دعمه لجماعة إرهابية والمساعدة والتحريض على التحضير لمهمة تتسم بالخيانةالعظمى.

ويواجه المتهم في حال إدانته عقوبة السجن لعدة سنوات.

وقالت سلطات الإدعاء في هامبورج أن الرجل البالغ من العمر 66 عاما متهم بدعم جماعة معينة مرتبطة بحركة مواطني الرايخ منذ عام 2022.

يذكر أن حركة مواطني الرايخ هي رابطة فضفاضة للأشخاص الذين لا يعترفون بالدولة ويرغبون في الإطاحة بالحكومة. ويقدر جهاز الاستخبارات الداخلية أن حوالي 23 ألف شخص في أنحاء ألمانيا كانوا جزءا من المشهد في 2022.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أيضا للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا الهانزية لانتهاكه قانون الأسلحة.

وبحسب ممثلي الإدعاء تهدف حركة مواطني الرايخ (جماعة الامبراطورية) إلى استبدال النظام الأساسي الديمقراطي في ألمانيا بنظام سلطوي نشأ بعد تأسيس الإمبراطورية الألمانية اعتبارا من 1871.