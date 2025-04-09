حمدي النقاز ينتقل إلى الشحانية القطري بصفقة انتقال حر

أعلن نادي الشحانية، الناشط ببطولة الدوري القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز حتى نهاية الموسم الحالي 2024 / 2025 في صفقة انتقال حر.

وأكد النادي في بيان رسمي أن النقاز سيتم تسجيله في القائمة بديًلا لقائد الفريق الإسباني مارك مونيسا، الذي تعرض لإصابة ستعبده عن الملاعب فترة طويلة.

ويحتل الشحانية المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 23 نقطة، متفوقاً على العربي بفارق الأهداف.

ويأتي التعاقد مع النقاز لتدعيم صفوف الفريق في آخر مباراتين بالدوري بعد أن ضمن الشحانية البقاء في الموسم المقبل، والمشاركة في بطولة كأس الأمير التي يسعى خلالها الفريق للوصول لأبعد مدى.

وسبق للنقاز أن لعب لأندية النجم الساحلي التونسي والزمالك المصري والترجي التونسي والأهلي السعودي والإسماعيلي المصري.