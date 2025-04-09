ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 113

كان نادي جيت سيت الأسطوري في سانتو دومينجو مكتظًا بالموسيقيين والرياضيين المحترفين والمسؤولين الحكوميين عندما بدأ الغبار يتساقط من السقف على مشروبات الحاضرين.

وبعد ذلك بدقائق، انهار السقف بأكمله. وتسبب سقوط الأعمدة الخرسانية في مقتل أكثر من 113 شخصا وحصار العشرات على حلبة رقص، حيث كان المئات يرقصون على أنغام موسيقى الميرينجي الصاخبة صباح أمس الثلاثاء. وأعلنت السلطات إصابة أكثر من 255 شخصًا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن أجزاء من السقف سقطت على مئات الحاضرين في الحفل خلال عرض مغني موسيقى الميرينجي روبي بيريز.

ونقلت صحيفة "ليستين دياريو" عن مدير أعمال روبي بيريز قوله إن المغني توفي في حادث انهيار السقف. ولم تؤكد السلطات المحلية هذه المعلومات في البداية. وكان قد تم الإبلاغ في البداية عن إصابة بيريز، الذي يحظى بشعبية في أمريكا اللاتينية، وفقا لما ذكرته وكالة (د ب أ).

وكان من بين الضحايا نيلسي كروز حاكمة ولاية مونتي كريستي شمال غربي البلاد، شقيقة نجم البيسبول نيلسون كروز.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) أنه من بين الضحايا لاعب كرة السلة السابق توني بلانكو، الذي لعب في الولايات المتحدة لمدة تسعة أعوام وثمانية أعوام في اليابان.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف أو موعد آخر فحص للمبنى.

وقد زار رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أدولفو أبى نادر موقع الحادث. وكتب على منصة " اكس" نشعر بالأسف الشديد لوقوع مثل هذه المأساة في ملهي جيت سيت".

وأضاف" جميع رجال الإنقاذ يقدمون الدعم الضروري، ويعملون بلا كلل على عملية الإنقاذ. صلواتنا لأسر الضحايا.