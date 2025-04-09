الولايات المتحدة تحث على التوصل إلى حل للصراع في الكونغو الديمقراطية

أعاد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على التزام واشنطن بالسلام والاستقرار في شرقي أفريقيا وذلك خلال زيارة إلى رواندا اليوم الثلاثاء وحث على التوصل إلى حل التمرد في الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وتصاعد العنف في شرقي الكونغو الديمقراطية في يناير عندما تقدم متمردو حركة إم 23 المدعومين من رواندا واستولوا على مدينة جوما الاسترتيجية، وأعقب ذلك بوكافو في فبراير، ليزيدوا من بسط نفوذهم في المنطقة الغنية بالمعادن.

وشهد العنف تصعيدا كبيرا في إحدى أطول الحروب في أفريقيا, مهددا بتدهور الأزمة الإنسانية المتردية بالفعل. وذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 4000 فرد مسلح من رواندا يدعمون متمردي حركة إم 23.

وقال مستشار ترامب للصحفيين في السفارة الأمريكية في العاصمة الرواندية كيجالي إن محادثاته مع الرئيس الرواندي بول كيجامي ركزت على العلاقات الثنائية فضلا عن الصراع. وذكر بولس أن الاجتماع أعقب محادثاته مع قادة آخرين بالمنطقة.

وأضاف بولس: "أوضحت هذه المحادثات مدى ضرورة إحلال سلام مستدام في هذه المنطقة"، وتحرير إمكانياتها غير المستغلة.